und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_JBrainTrend1Stop - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 824
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_JBrainTrend1Stop EA basiert auf den Signalen des NRTR Indikator JBrainTrend1Stop.
Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei JBrainTrend1Stop.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.
Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2438
Eine farbige Wolke, die von zwei Stochastics verschiedener TimeFrames gebildet wird.MFI_2HTF
Eine farbige Wolke, die von zwei MFI-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.
Chaikin Oszillator mit der Option die Art der Mittelung zu wählen.CHO_HTF
Der CHO Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.