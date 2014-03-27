CodeBaseРазделы
Индикаторы

MFI_2HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1896
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

lukas1

Цветное облако, образованное двумя осцилляторами MFI с разных таймфреймов.

Рис.1. Индикатор MFI_2HTF

Рис.1. Индикатор MFI_2HTF

