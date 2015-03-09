CodeBaseSecciones
Indicadores

Chaikin_Volatility_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
757
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
chaikin_volatility.mq5 (7.26 KB) ver
chaikin_volatility_htf.mq5 (10.03 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
El indicador Chaikin_Volatility permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado Chaikin_Volatility.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Chaikin_Volatility_HTF

Chaikin_Volatility Chaikin_Volatility

Indicador de volatilidad de Chaikin.

Mass_Index_HTF Mass_Index_HTF

El indicador Mass_Index permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

MFI_2HTF MFI_2HTF

Se trata de una nube de color formada por dos osciladores MFI de diferentes períodos de tiempo.

Stoch_2HTF Stoch_2HTF

Se trata de una nube de color formada por dos estocásticos de diferentes períodos de tiempo.