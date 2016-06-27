CodeBaseKategorien
MFI_2HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
642
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
mfi_2htf.mq5 (10.66 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

lukas1

Eine farbige Wolke, die von zwei MFI-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Abb.1. MFI_2HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2434

