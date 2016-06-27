Der Chaikin_Volatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Eine farbige Wolke, die von zwei Stochastics verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Der Exp_JBrainTrend1Stop EA basiert auf den Signalen des NRTR Indikator JBrainTrend1Stop.