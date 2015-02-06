真实作者:

MetaQuotes

Chaikin 的波动指标。

由 S. Achelis 提出的行情从技术分析 从 A 到 Z:

有两种方式来解释波动度量。一种方法假定市场在顶部一般都伴随着波动性增加 (由于投资者变得紧张，犹豫不决), 以及市场底部后期一般都伴随着波动性下降(因投资者感到厌倦)。

另一种方法 (Chaikin 先生的) 假设在一个相对短的时间周期内指标的波动代表在底部附近 (例如，恐慌抛售)，而在较长的时间周期内波动的减少代表接近顶部 (例如，一个成熟的牛市)。对于大多数有经验的投资者，Chaikin 先生建议您不要依赖任何一个指标。他建议使用移动均线渗透，或交易区带系统来确认此 (或任何) 指标。