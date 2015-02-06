请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Chaikin_Volatility - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1282
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
MetaQuotes
Chaikin 的波动指标。
由 S. Achelis 提出的行情从技术分析 从 A 到 Z:
有两种方式来解释波动度量。一种方法假定市场在顶部一般都伴随着波动性增加 (由于投资者变得紧张，犹豫不决), 以及市场底部后期一般都伴随着波动性下降(因投资者感到厌倦)。
另一种方法 (Chaikin 先生的) 假设在一个相对短的时间周期内指标的波动代表在底部附近 (例如，恐慌抛售)，而在较长的时间周期内波动的减少代表接近顶部 (例如，一个成熟的牛市)。对于大多数有经验的投资者，Chaikin 先生建议您不要依赖任何一个指标。他建议使用移动均线渗透，或交易区带系统来确认此 (或任何) 指标。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.02.08。
图例.1. Chaikin_Volatility 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2432
Mass_Index_HTF
此 Mass_Index 指标在输入参数中有时间帧选项。Mass_Index
此规模指数基于最高价和最低价之间的带宽变化来判断趋势转换。
Chaikin_Volatility_HTF
此 Chaikin_Volatility 指标在输入参数中有时间帧选项。MFI_2HTF
一款基于两条不同时间帧的 MFI 振荡器形成的彩色云图。