CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Chaikin_Volatility - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1070
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
chaikin_volatility.mq5 (7.26 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

MetaQuotes

Chaikin's Volatilität Indikator.

Zitat aus Technical Analysis from A to Z von S. Achelis:

Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Maß für die Volatilität zu interpretieren. Eine Methode geht davon aus, dass Markt Tops in der Regel durch erhöhte Volatilität begleitet werden (da Investoren nervös und unentschlossen werden) und die letzten Stadien eines Markt Bottom werden in der Regel durch eine geringere Volatilität begleitet (da sich die Investoren langweilen).

Eine weitere Methode (Mr. Chaikin's) geht davon aus, dass ein Ansteig im Volatilitäts-Indikator über eine relativ kurze Zeit anzeigt, dass ein Boden nah ist (z.Bsp. ein panischer Sell-off) und dass ein Abstieg der Volatilität über einen längeren Zeitraum ein sich näherndes Top anzeigt (z. Bsp. ein ausgereifter Bullenmarkt). Wie fast alle erfahrenen Investoren, empfiehlt Mr. Chaikin, dass Sie sich icht auf einen einzelnen Indikator verlassen sollten. Er schlägt vor, den Durchbruch eines gleitenden Durchschnitts oder ein Handelsbandsystem als Bestätigung für diesen (oder jeden anderen) Indikator zu verwenden.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 08.02.2007 veröffentlicht.

Abb.1. Chaikin_Volatility Indikator

Abb.1. Chaikin_Volatility Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2432

VROC_HTF VROC_HTF

Der VROC Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Mass_Index_HTF Mass_Index_HTF

Der Mass_Index Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Chaikin_Volatility_HTF Chaikin_Volatility_HTF

Der Chaikin_Volatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

MFI_2HTF MFI_2HTF

Eine farbige Wolke, die von zwei MFI-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.