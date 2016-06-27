Wirklicher Autor:

MetaQuotes

Chaikin's Volatilität Indikator.

Zitat aus Technical Analysis from A to Z von S. Achelis:

Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Maß für die Volatilität zu interpretieren. Eine Methode geht davon aus, dass Markt Tops in der Regel durch erhöhte Volatilität begleitet werden (da Investoren nervös und unentschlossen werden) und die letzten Stadien eines Markt Bottom werden in der Regel durch eine geringere Volatilität begleitet (da sich die Investoren langweilen).

Eine weitere Methode (Mr. Chaikin's) geht davon aus, dass ein Ansteig im Volatilitäts-Indikator über eine relativ kurze Zeit anzeigt, dass ein Boden nah ist (z.Bsp. ein panischer Sell-off) und dass ein Abstieg der Volatilität über einen längeren Zeitraum ein sich näherndes Top anzeigt (z. Bsp. ein ausgereifter Bullenmarkt). Wie fast alle erfahrenen Investoren, empfiehlt Mr. Chaikin, dass Sie sich icht auf einen einzelnen Indikator verlassen sollten. Er schlägt vor, den Durchbruch eines gleitenden Durchschnitts oder ein Handelsbandsystem als Bestätigung für diesen (oder jeden anderen) Indikator zu verwenden.