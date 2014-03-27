CodeBaseРазделы
Chaikin_Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

MetaQuotes

Индикатор волатильности Чайкина.

Цитата из книги "Технический анализ от А до Я" С. Акелиса:

Существует два способа интерпретации этого показателя волатильности. В первом случае исходят из того, что образование рыночных вершин обычно сопровождается повышенной волатильностью (инвесторы нервничают и действуют нерешительно), а завершающим стадиям формирования рыночных оснований обычно сопутствует понижение волатильности (инвесторы скучают).

Согласно второму способу интерпретации (его предложил г-н Чайкин), рост индикатора волатильности за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию (напр., при паническом сбросе бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка). Как и большинство опытных инвесторов, г-н Чайкин не рекомендует полагаться только на какой-то один индикатор. Он предлагает применять систему пересечения скользящего среднего либо систему торговых полос для подтверждения сигналов этого (или любого другого) индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 08.02.2007.

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility

MFI_2HTF MFI_2HTF

Цветное облако, образованное двумя осцилляторами MFI с разных таймфреймов.

Mass_Index Mass_Index

Индекс массы предназначенный для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

Chaikin_Volatility_HTF Chaikin_Volatility_HTF

Индикатор Chaikin_Volatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) с возможностью изменения типа усреднения.