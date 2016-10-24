私たちのファンページに参加してください
Chaikin_Volatility - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 848
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
MetaQuotes
チェイキンのボラティリティ指標。
下記はS. Achelisの「Technical Analysis from A to Z （テクニカル分析のA からZ）」から引用です。
このボラティリティの測定値を解釈するには2つの方法があります。一つ目の方法は、（投資家が神経質になって優柔不断になるために）市場のトップは、一般的に増加したボラティリティを伴い、（投資家が退屈するために）市場のボトムの後期段階は、一般的に減少したボラティリティを伴うことを前提とします。
（チェイキン氏の）もう一つの方法は、ボラティリティ指標の比較的短期間での増加は（例：パニック売り）ボトムが近いこと、長期間にわたる低下（例：成熟した強気市場）はトップが近いこと示していると前提します。ほぼすべての経験豊富な投資家同様、チェイキン氏は、1つの指標に依存しないことを勧めています。彼は、この（または任意の）指標を確認するために、移動平均の浸透または取引バンドシステムを使用することを示唆しています。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月8日にコードベースで公開されました。
図1 Chaikin_Volatility指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2432
