Indicador VROC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador VROC.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador VROC_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2430
El indicador CronexAC_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexAC con un marco temporal fijado.CronexAO_Signal
El indicador CronexAO_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexAO con un marco temporal fijado.
Indicador CHO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TrendMagic
Versión optimizada del indicador TrendMagic.