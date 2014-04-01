CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VROC_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1830
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор VROC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VROC.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор VROC_HTF

Рис.1. Индикатор VROC_HTF

ExTrendV2 ExTrendV2

Индикатор ExTrendv2 рисует фрактальные каналы.

CHO_HTF CHO_HTF

Индикатор CHO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ExVol ExVol

Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке в пунктах.

ASI_HTF ASI_HTF

Индикатор ASI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.