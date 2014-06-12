Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VROC_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1061
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador VROC com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado VROC.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VROC_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2430
O indicador CronexAC_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador CronexAC com um período de tempo fixo.CronexAO_Signal
O indicador CronexAO_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador CronexAO com um período de tempo fixo.
O indicador de CHO com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.TrendMagic_HTF
O indicador TrendMagic com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.