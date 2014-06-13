CodeBaseSecciones
Indicadores

CronexAC_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
968
(23)
cronexac.mq5 (13.91 KB) ver
cronexac_signal.mq5 (26.81 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

El indicador CronexAC_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexAC con un marco temporal fijado.

Como fuente de la señal actúa la posición mutua de la línea principal y la línea de señal del indicador original. El indicador muestra el color de la nube del indicador de origen CronexAO. Las estrellitas de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CronexAC.mq5.

Figura 1. Indicador CronexAC_Signal

Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2412

