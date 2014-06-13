CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CronexAO_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
977
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
cronexao.mq5 (13.66 KB) ver
cronexao_signal.mq5 (26.85 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador CronexAO_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexAO con un marco temporal fijado.

Como fuente de la señal actúa la posición mutua de la línea principal y la línea de señal del indicador original. El indicador muestra el color de la nube del indicador de origen CronexAO. Las estrellitas de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CronexAO.mq5.

Figura 1. Indicador CronexAO_Signal

Figura 1. Indicador CronexAO_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2411

i-AMA-Optimum_HTF i-AMA-Optimum_HTF

Indicador i-AMA-Optimum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

i-HighLow_Channel_HTF i-HighLow_Channel_HTF

Indicador i-HighLow con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CronexAC_Signal CronexAC_Signal

El indicador CronexAC_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexAC con un marco temporal fijado.

VROC_HTF VROC_HTF

Indicador VROC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.