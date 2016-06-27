Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VROC_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 640
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der VROC Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte VROC.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. The VROC_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2430
Mass_Index_HTF
Der Mass_Index Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Mass_Index
Der Mass Index dient der Erkennung von Trendumkehren basierend auf Änderungen der Bandbreite zwischen den höchsten und tiefsten Preisen.
Chaikin_Volatility
Chaikin's Volatilität Indikator.Chaikin_Volatility_HTF
Der Chaikin_Volatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.