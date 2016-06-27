CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VROC_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
640
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
vroc.mq5 (9.38 KB) ansehen
vroc_htf.mq5 (18.42 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der VROC Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte VROC.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. The VROC_HTF Indikator

Abbildung 1. The VROC_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2430

Mass_Index_HTF Mass_Index_HTF

Der Mass_Index Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Mass_Index Mass_Index

Der Mass Index dient der Erkennung von Trendumkehren basierend auf Änderungen der Bandbreite zwischen den höchsten und tiefsten Preisen.

Chaikin_Volatility Chaikin_Volatility

Chaikin's Volatilität Indikator.

Chaikin_Volatility_HTF Chaikin_Volatility_HTF

Der Chaikin_Volatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.