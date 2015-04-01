CodeBaseРазделы
iSpread - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Chalyshev
3589
(22)
Индикатор iSpread показывает:

  • Спред на каждом баре в виде гистограммы;
  • Минимальный спред за период, задаваемый в настройках (горизонтальная зеленая линия);
  • Текущий спред в правом верхнем углу окна индикатора.

В связи с особенностями хранения исторических данных показывается максимальный спред за время бара (свечи).

