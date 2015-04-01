Смотри, как бесплатно скачать роботов
iSpread - индикатор для MetaTrader 5
- 3589
-
Индикатор iSpread показывает:
- Спред на каждом баре в виде гистограммы;
- Минимальный спред за период, задаваемый в настройках (горизонтальная зеленая линия);
- Текущий спред в правом верхнем углу окна индикатора.
В связи с особенностями хранения исторических данных показывается максимальный спред за время бара (свечи).
