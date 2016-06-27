CodeBaseKategorien
iSpread - Indikator für den MetaTrader 5

Sergey Chalyshev
990
(22)
Der iSpread zeigt folgendes:

  • Den Spread für jeden Balken als Histogramm;
  • Den minimalen Spread für eine angegebene Periode (horizontale grüne Linie);
  • Den aktuellen Spread in der rechten oberen Ecke des Indikatorfensters.

Wegen spezifischer Aspekte der Speicherung von historischen Daten zeigt der Indikator für eine Balkenzeit den maximalen Spread.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2426

