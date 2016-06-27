Eine farbige Wolke, die von zwei gleitenden Durchschnitten verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Eine farbige Wolke, die von zwei RSI-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Geschwindigkeits-Indikator der Volumenänderung. Er zeigt, wie schnell sich das Volumen ändert.

Der Mass Index dient der Erkennung von Trendumkehren basierend auf Änderungen der Bandbreite zwischen den höchsten und tiefsten Preisen.