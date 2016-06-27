Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
iSpread - Indikator für den MetaTrader 5
Der iSpread zeigt folgendes:
- Den Spread für jeden Balken als Histogramm;
- Den minimalen Spread für eine angegebene Periode (horizontale grüne Linie);
- Den aktuellen Spread in der rechten oberen Ecke des Indikatorfensters.
Wegen spezifischer Aspekte der Speicherung von historischen Daten zeigt der Indikator für eine Balkenzeit den maximalen Spread.
