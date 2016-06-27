CodeBaseKategorien
Exp_BlauHLM - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
738
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_blauhlm.mq5 (9.74 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
blauhlm.mq5 (8.57 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Dieses Handelssystem verwendet den BlauHLM Oszillator.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Histogramm seine Richtung ändert, es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt oder wenn sich die Farbe der Wolke der Signallinie ändert.

Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:

input AlgMode Mode=twist;    // Algorithmus for Einstieg in den Markt

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BlauHLM.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können hier herunter geladen werden TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2423

