EA

Exp_BlauHLM - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
exp_blauhlm.mq5 (9.74 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
blauhlm.mq5 (8.57 KB) 预览
本交易系统采用 BlauHLM 振荡器。

当直方图改变方向, 突破零轴或当信号云线的颜色改变时可做出一个交易决定。

以下输入参数用于选择入场算法选项:

input AlgMode Mode=twist;    // 入场算法

为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 BlauHLM.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。这个库文件的其它变种可以从 TradeAlgorithms下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 USDJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2423

