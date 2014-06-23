此 CronexAO_Signal 指标显示确定时间帧的 CronexAO 指标的当前趋势信息。

基于指标的主线与信号线相对位置，形成趋势信号。此指标显示源自 CronexAO 指标的云图彩色。线中的占位彩色星则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 CronexAO.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 CronexAO_Signal