代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CronexAO_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1158
等级:
(24)
已发布:
已更新:
cronexao.mq5 (13.66 KB) 预览
cronexao_signal.mq5 (26.85 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 CronexAO_Signal 指标显示确定时间帧的 CronexAO 指标的当前趋势信息。

基于指标的主线与信号线相对位置，形成趋势信号。此指标显示源自 CronexAO 指标的云图彩色。线中的占位彩色星则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 CronexAO.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 CronexAO_Signal

图例 1. 指标 CronexAO_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2411

i-AMA-Optimum_HTF i-AMA-Optimum_HTF

此 i-AMA-Optimum 指标在输入参数中有时间帧选项。

i-HighLow_Channel_HTF i-HighLow_Channel_HTF

此 i-HighLow 指标在输入参数中有时间帧选项。

CronexAC_Signal CronexAC_Signal

此 CronexAC_Signal 指标显示确定时间帧的 CronexAC 指标的当前趋势信息。

VROC_HTF VROC_HTF

此 VROC 指标在输入参数中有时间帧选项。