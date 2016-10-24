無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CronexAO_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
CronexAO_Signal指標は、固定された時間枠での CronexAO 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
シグナルのソースは指標のメインラインおよびシグナルラインの相互の配置です。この指標はソースであるCronexAO指標に基づいて色付きの雲を描画します。線上の色付きの星形は対応する時間枠が変更されたときに生成されます。
この指標はCronexAO.mq5 指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 CronexAO_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2411
