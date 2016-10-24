コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CronexAO_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
735
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cronexao.mq5 (13.66 KB) ビュー
cronexao_signal.mq5 (26.85 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CronexAO_Signal指標は、固定された時間枠での CronexAO 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

シグナルのソースは指標のメインラインおよびシグナルラインの相互の配置です。この指標はソースであるCronexAO指標に基づいて色付きの雲を描画します。線上の色付きの星形は対応する時間枠が変更されたときに生成されます。

この指標はCronexAO.mq5 指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　CronexAO_Signal指標

図1　CronexAO_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2411

i-AMA-Optimum_HTF i-AMA-Optimum_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-AMA-Optimum指標

i-HighLow_Channel_HTF i-HighLow_Channel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-HighLow指標

CronexAC_Signal CronexAC_Signal

CronexAC_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexAO指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

i-AMMA_HTF i-AMMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-AMMA指標