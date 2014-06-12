Participe de nossa página de fãs
CronexAO_Signal - indicador para MetaTrader 5
O indicador CronexAO_Signal mostra informações relativas a atual tendência utilizando os valores do indicador CronexAO com um período de tempo fixo.
A fonte de sinal é fornecida pela combinação da linha principal e de sinal do indicador. O indicador mostra a cor da nuvem do indicador fonte CronexAO. Estrelas de cores na linha ocorrem quando a barra do prazo correspondente se altera.
O indicador requer o arquivo CronexAO.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador CronexAO_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2411
