Индикатор CronexAO_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexAO с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит взаимное расположение основной и сигнальной линий исходного индикатора. Индикатор отображает цвет облака исходного индикатора CronexAO. Цветные звёзды на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора CronexAO.mq5.

Рис.1. Индикатор CronexAO_Signal