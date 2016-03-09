Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-FractalsEx - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1671
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
extern int FrPeriod = 6; - 6 barras antes y 6 después de la barra actual definir el fractal
extern int MaxBars = 500; - número máximo de barras para su calculo
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7157
Maloma 4 vicont 1-2-3
Indicator Maloma 4 vicont 1-2-3# i Intra Day
Indicator Intra Day.
Tres Colores
Ejemplo: Desplazar indicador promedio de llenado por diferentes colores4MAs Trend
Indicator de tendencias 4MAs.