CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CronexRSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
937
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
cronexrsi.mq5 (7.35 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Cronex

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico iRSI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador CronexRSI

Fig. 1. Indicador CronexRSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2358

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

El Asesor Experto Exp_ColorZerolagStochs se basa en las señales generadas por el oscilador ColorZerolagStochs.

CronexMFI CronexMFI

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico MFI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

El indicador DynamicRS_C permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

DynamicRS_Channel_HTF DynamicRS_Channel_HTF

El indicador DynamicRS_Channel permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.