Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами облака индикатора CronexRSI.

В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету облака исходного индикатора, тело свечи окрашивается в зелёно-стальной или темно-фиолетовый цвета, а теней - в светло-салатовый или светло-фиолетовый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CronexRSI.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_CronexRSI_HTF