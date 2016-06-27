Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit den Farben der CronexRSI Indikator Wolke.

Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in stahlgrün oder dunkelviolett gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in hellgrün oder hellviolett gezeichnet.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei CronexRSI.mq5 Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb.1. BackgroundCandle_CronexRSI_HTF Indikator