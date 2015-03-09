CodeBaseSecciones
Indicadores

DynamicRS_Channel_HTF - indicador para MetaTrader 5

El indicador DynamicRS_Channel permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado DynamicRS_Channel.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador DynamicRS_Channel_HTF

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

El indicador DynamicRS_C permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

CronexRSI CronexRSI

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico iRSI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

Digital_MACD_HTF Digital_MACD_HTF

El indicador Digital_MACD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

DynamicRS_HTF DynamicRS_HTF

El indicador DynamicRS permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.