Индикаторы

Ticker_AMA - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

GOODMAN & Mstera и AF

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.

Рис.1. Индикатор Ticker_AMA

