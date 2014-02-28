Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ticker_AMA - индикатор для MetaTrader 5
- 2455
-
Реальный автор:
GOODMAN & Mstera и AF
Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.
Рис.1. Индикатор Ticker_AMA
