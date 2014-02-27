Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FatlMacd - индикатор для MetaTrader 5
2207
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Осциллятор из усредненной разности цифрового фильтра FATL и цены Close.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор FatlMacd
