Индикатор показывает максимальное значение цены за период, заданный во входных параметрах индикатора с учётом таймфрейма, на котором производился поиск:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input string level_name= "Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1" ; input string level_comment= "уровень срабатывания" ; input uint level_period= 5 ; input uint level_start= 0 ; input color level_color= clrLime ; input ENUM_LINE_STYLE level_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level_width=w_3; input bool Deletelevel= true ;

Рис.1. Индикатор HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF