ポケットに対して
インディケータ

HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
789
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、価格が検索された期間を考慮して、指標の入力パラメータで指定された期間の最高価格を示します。

//+------------------------------------------------+
//| 指標入力パラメータ                |
//+------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;           // 時系列のチャート期間
input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// レベル名
input string level_comment="trigger level";          // レベルコメント
input uint   level_period=5;                         // レベル検索期間
input uint   level_start=0;                          // 開始バーの番号
input color level_color=clrLime;                     // レベルの色
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // トリガレベルのスタイル
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // トリガレベルの幅
input bool Deletelevel=true;                         // レベルの削除

図1　HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2297

