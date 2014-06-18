请观看如何免费下载自动交易
HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF - MetaTrader 5脚本
此指标依据输入参数显示周期内的最大价格，考虑到时间帧中的被搜索价格:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表时间帧周期 input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// 级别名称 input string level_comment="trigger level"; // 级别注释 input uint level_period=5; // 级别搜索周期 input uint level_start=0; // 开始柱线号码 input color level_color=clrLime; // 级别颜色 input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // 触发线风格 input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // 触发线宽度 input bool Deletelevel=true; // 删除级别
图例 1. 该 HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2297
