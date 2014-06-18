代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1327
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此指标依据输入参数显示周期内的最大价格，考虑到时间帧中的被搜索价格:

//+------------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;           // 图表时间帧周期
input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// 级别名称
input string level_comment="trigger level";          // 级别注释
input uint   level_period=5;                         // 级别搜索周期
input uint   level_start=0;                          // 开始柱线号码
input color level_color=clrLime;                     // 级别颜色
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // 触发线风格
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // 触发线宽度
input bool Deletelevel=true;                         // 删除级别

图例 1. 该 HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF 指标

图例 1. 该 HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2297

LOWEST_LOW_VALUE LOWEST_LOW_VALUE

此指标依据输入参数显示周期内的最小价格。

HIGHEST_HIGH_VALUE HIGHEST_HIGH_VALUE

此指标依据输入参数显示周期内的最大价格。

LOWEST_LOW_VALUE_HTF LOWEST_LOW_VALUE_HTF

此指标依据输入参数显示周期内的最小价格，考虑到时间帧中的被搜索价格。

AsymmetricStochNR_HTF AsymmetricStochNR_HTF

此 AsymmetricStochNR 指标在输入参数中有时间帧选项。