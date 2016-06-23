und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt den maximalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode, unter Berücksichtigung des TimeFrames in der nach dem Preis gesucht wurde.
//+------------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode für die Zeitreihe input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// Levelbezeichnung input string level_comment="Trigger level"; // Kommentar für den Level input uint level_period=5; // Levelsuchperiode input uint level_start=0; // Anzahl der Startbalken input color level_color=clrLime; // Level Farbe input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Der Stil des Triggerlevels input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Die Breite des Triggerlevels input bool Deletelevel=true; // Löschen eines levels
Abbildung 1. Der HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2297
