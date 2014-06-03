El indicador muestra el valor máximo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada.

El asesor MACD Sample comercia teniendo en cuenta el cruce de la línea principal y de la línea de señal del indicador MACD. Este asesor es un claro ejemplo del uso del enfoque orientado a objetos a la hora de desarrollar los asesores.

El indicador muestra el valor máximo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada del indicador, teniendo en cuenta el marco temporal en el que se lleva a cabo la búsqueda.