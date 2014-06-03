Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LOWEST_LOW_VALUE - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el valor mínimo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1"; // Nombre del nivel input string level_comment="nivel de activación"; // Comentarios sobre el nivel input uint level_period=5; // Periodo de búsqueda del nivel input uint level_start=0; // Número de la barra de comienzo input color level_color=clrRed; // Color del nivel input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Estilo del nivel de activación input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Grosor del nivel de activación input bool Deletelevel=true; // Eliminación de un nivel
Figura 1. Indicador LOWEST_LOW_VALUE
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2296
