GannZIGZAG_Levels - Indikator für den MetaTrader 5
Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des GannZIGZAG.
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte GannZIGZAG.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der GannZIGZAG_Levels Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2245
