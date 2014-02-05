CodeBaseРазделы
Индикаторы

X4Period_RVI_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2359
(26)
Реальный автор:

transport_david

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RVI на одном ценовом графике финансового инструмента.

Сигналами тренда служат взаимное расположение основной и сигнальной линий индикатора.

Рис.1. X4Period_RVI_Arrows

Класс Moving Average Класс Moving Average

Используется идея классического сглаживания MA. Класс можно использовать в случае, когда необходимо сгладить любой массив типа double, не используя стандартный индикатор.

Spread Spread

Простой помощник трейдера. Индикатор MQL5 Spread показывает на графике текущий спред по валютной паре.

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

Индикатор ZigZagOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FisherCGOscillator_HTF FisherCGOscillator_HTF

Индикатор FisherCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.