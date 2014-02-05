Смотри, как бесплатно скачать роботов
X4Period_RVI_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
- 2359
Реальный автор:
transport_david
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RVI на одном ценовом графике финансового инструмента.
Сигналами тренда служат взаимное расположение основной и сигнальной линий индикатора.
Рис.1. X4Period_RVI_Arrows
