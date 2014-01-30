Смотри, как бесплатно скачать роботов
RChannel - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Gosha Shmel
Канал, построенный по внутридневным экстремумам.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.09.2007.
Рис.1. Индикатор RChannel
i-sig
Семафорный сигнальный индикатор с анализом пяти последних баров.Exp_ColorJJRSX
Торговая система с использованием осциллятора ColorJJRSX.
GannZIGZAG
ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.BlauCMI_Signal
Индикатор BlauCMI_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Candle Momentum Index с фиксированным таймфреймом.