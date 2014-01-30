CodeBaseРазделы
RChannel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3050
(20)
Реальный автор:

Gosha Shmel

Канал, построенный по внутридневным экстремумам.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.09.2007.

Рис.1. Индикатор RChannel

i-sig i-sig

Семафорный сигнальный индикатор с анализом пяти последних баров.

Exp_ColorJJRSX Exp_ColorJJRSX

Торговая система с использованием осциллятора ColorJJRSX.

GannZIGZAG GannZIGZAG

ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.

BlauCMI_Signal BlauCMI_Signal

Индикатор BlauCMI_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Candle Momentum Index с фиксированным таймфреймом.