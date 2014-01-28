CodeBaseРазделы
Индикаторы

HL - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3171
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

KCBT

Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.

Рис.1. Индикатор HL

