HL - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3171
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
KCBT
Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.
Рис.1. Индикатор HL
