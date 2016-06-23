CodeBaseKategorien
HL - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
hl.mq5 (9.37 KB)
Der wirkliche Autor: KCBT

Der Indikator zeigt den Pivotlevel, Unterstützungs- und Widerstandslevels.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.

Abbildung 1. Der HL Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2213

