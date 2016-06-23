Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
HL - Indikator für den MetaTrader 5
Der wirkliche Autor: KCBT
Der Indikator zeigt den Pivotlevel, Unterstützungs- und Widerstandslevels.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.
Abbildung 1. Der HL Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2213
NxBars
Ein Signalindikator mit Vorhersage.NxBreakout
Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien, die durch das Maximum und Minimum der letzen N Balken bestimmt werden.
Doji_Arrows
Der Indikator findet Doji Kerzen und hebt diese im Chart durch farbige Pfeile hervor.i-DayOfWeek
Der Indikator verwendet farbige Rechtecke um den Preisbereich des durch die Indikatoreinstellungen gewählten Wochentages zu zeichnen.