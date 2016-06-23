Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien, die durch das Maximum und Minimum der letzen N Balken bestimmt werden.

Der Indikator findet Doji Kerzen und hebt diese im Chart durch farbige Pfeile hervor.

Der Indikator verwendet farbige Rechtecke um den Preisbereich des durch die Indikatoreinstellungen gewählten Wochentages zu zeichnen.