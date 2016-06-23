CodeBaseKategorien
Indikatoren

NxBars - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
916
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
nxbars.mq5 (6.96 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Autor:

EvgeniX

Ein Signalindikator mit Vorhersage. Das neueste Signal erscheint auf dem Balken in einem Abstand zum aktuellen Balken. Der Abstand wird durch einen Eingabeparameter definiert 

input uint  HowManyBars=5;                 // Anzahl der Balken für Analyse

Abbildung 1. Der NxBars Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2212

