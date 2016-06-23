und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NxBars - Indikator für den MetaTrader 5
916
- 916

-
2016-06-23
2016-06-23
Der wirkliche Autor:
EvgeniX
Ein Signalindikator mit Vorhersage. Das neueste Signal erscheint auf dem Balken in einem Abstand zum aktuellen Balken. Der Abstand wird durch einen Eingabeparameter definiert
input uint HowManyBars=5; // Anzahl der Balken für Analyse
Abbildung 1. Der NxBars Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2212
