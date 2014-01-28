Смотри, как бесплатно скачать роботов
NxBars - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
EvgeniX
Семафорный сигнальный индикатор с подсматриванием в будущее. Самый новый сигнал появляется на баре, удалённом от текущего на расстояние, определяемое входным параметром
input uint HowManyBars=5; // число баров для анализа
Рис.1. Индикатор NxBars
BlauSMStochastic_Signal
Индикатор BlauSMStochastic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора BlauSMStochastic с фиксированным таймфреймом.Doji_Arrows
Индикатор ищет свечи дожи (Doji) и выделяет их цветными стрелками на графике.
HL
Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.i-DayOfWeek
Индикатор закрашивает цветным прямоугольником ценовой диапазон дня недели, выбранного во входных настройках индикатора.