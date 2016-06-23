Der wirkliche Autor:

David W. Thomas

Eine weitere Variante von Bollinger Bändern. In diesem Indikator werden Hoch und Tief-preise anstatt des Schlusskurses für die Berechnung der Standardabweichung verwendet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.09.2007.

Abbildung 1. Der BB-HL Indikator