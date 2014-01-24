Ставь лайки и следи за новостями
BB-HL - индикатор для MetaTrader 5
- 2635
-
Реальный автор:
David W. Thomas
Ещё одна вариация на тему полос Боллинджера. В данном индикаторе при расчете стандартного отклонения вместо Close используются цены High и Low.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.09.2007.
Рис.1. Индикатор BB-HL
