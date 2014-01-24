CodeBaseРазделы
BB-HL - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

David W. Thomas

Ещё одна вариация на тему полос Боллинджера. В данном индикаторе при расчете стандартного отклонения вместо Close используются цены High и Low.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.09.2007.

Рис.1. Индикатор BB-HL

AvgRange AvgRange

Канал среднего диапазона изменения цены.

BWImp-T01 BWImp-T01

Ненормированный трендовый осциллятор.

i-GentorLSMAEMA_v02 i-GentorLSMAEMA_v02

Трендовый индикатор из двух линий, цвет которых определяется положением цены относительно скользящих средних SMA и LSMA.

iFXAnalyser iFXAnalyser

Три индикатора из простейших линейных комбинаций разностей быстрой и медленной скользящих средних на одном графике.