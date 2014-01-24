Реальный автор:

David W. Thomas

Ещё одна вариация на тему полос Боллинджера. В данном индикаторе при расчете стандартного отклонения вместо Close используются цены High и Low.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.09.2007.

Рис.1. Индикатор BB-HL