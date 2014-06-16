代码库部分
BB-HL - MetaTrader 5脚本

真实作者:

David W. Thomas

另一款布林带变种。在此版本中最高价和最低价替代了收盘价，用于计算标准方差。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 27.09.2007。

图例 1. 该 BB-HL 指标

