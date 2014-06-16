请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
David W. Thomas
另一款布林带变种。在此版本中最高价和最低价替代了收盘价，用于计算标准方差。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 27.09.2007。
图例 1. 该 BB-HL 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2196
