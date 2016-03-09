CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BB-HL - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1138
Ranking:
(3)
Publicado:
BB_-_HL.mq4 (3.13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: David W. Thomas.

Indicador de BB-HL.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7240

B WImp - T01 B WImp - T01

Indicador B WImp - T01.

Barra de Tamaño Promedio Barra de Tamaño Promedio

Indicador Barra de Tamaño Promedio.

BBand Width Ratio BBand Width Ratio

Indicador la relación entre ancho de BBand.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Indicador parada BBands v1.