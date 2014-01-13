CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ADXCloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3399
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Цветное облако, построенное из разницы сглаженных линий PLUSDI и MINUSDI индикатора ADX.

Рис.1. Индикатор ADXCloud

Рис.1. Индикатор ADXCloud

CMx CMx

В одном индикаторе две MA, CCI, ADX и уровни Fibo.

IncGUI_v3 IncGUI_v3

Библиотека графических элементов управления.

Exp_BW-wiseMan-1 Exp_BW-wiseMan-1

Торговая система с использованием индикатора семафорного сигнального индикатора BW-wiseMan-1.

LSMA_Angle LSMA_Angle

Трендовый индикатор, выполненный в виде гистограммы.