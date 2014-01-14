CodeBaseSecciones
QEMA - indicador para MetaTrader 5

Visualizaciones:
1647
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
qema.mq5 (3.79 KB) ver
QEMA - Media Móvil Exponencial Cuádruple.

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)

QEMA = 50, EURUSD D1

Seme = 50, EURUSD D1 (modificación de la original TEMA para hacer QEMA)

