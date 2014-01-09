Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractals Modified - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Manuel Sanchon
- Просмотров:
- 3994
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор представляет собой небольшую модификацию классического индикатора Fractals.
Количество баров слева/справа вокруг новых экстремумов можно указать во входных параметрах индикатора.
На рис.1 приведен индикатор с параметрами:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=0.
Рис. 1. Индикатор Fractals Modified (shift=0)
Количество возрастающих/убывающих баров слева и справа от экстремума задается при помощи параметров leftbars и rightbars. Последний параметр shift можно выбрать равным 0 для хорошей визуализации уровней максимумов/минимумов.
Однако при использовании параметра shift рекомендуется устанавливать его значение как максимальное число из leftbars и rightbars.
На рис. 2 приведен индикатор с параметрами:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=10.
Рис. 2. Индикатор Fractals Modified (shift=10)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2135
Индикатор точек разворота (Pivot points).MultiBlauTSStochasticx7Signal
Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauTSStochastic с разных таймфреймов.
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор на основе индикатора Alligator Билла Уильямса.Dinapoli_ZZ
Индикатор ZigZag с использованием алгоритма Джо ДиНаполи.