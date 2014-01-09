Индикатор представляет собой небольшую модификацию классического индикатора Fractals.



Количество баров слева/справа вокруг новых экстремумов можно указать во входных параметрах индикатора.



На рис.1 приведен индикатор с параметрами:

leftbars=10;

rightbars=10;

shift=0.

Рис. 1. Индикатор Fractals Modified (shift=0)



Количество возрастающих/убывающих баров слева и справа от экстремума задается при помощи параметров leftbars и rightbars. Последний параметр shift можно выбрать равным 0 для хорошей визуализации уровней максимумов/минимумов.

Однако при использовании параметра shift рекомендуется устанавливать его значение как максимальное число из leftbars и rightbars.

На рис. 2 приведен индикатор с параметрами:

leftbars=10;

rightbars=10;

shift=10.

Рис. 2. Индикатор Fractals Modified (shift=10)

