CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fractals Modified - индикатор для MetaTrader 5

Manel Sanchon | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Manuel Sanchon
Просмотров:
3994
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор представляет собой небольшую модификацию классического индикатора Fractals.

Количество баров слева/справа вокруг новых экстремумов можно указать во входных параметрах индикатора.

На рис.1 приведен индикатор с параметрами:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=0.

Fractals Modified Indicator MQL5

Рис. 1. Индикатор Fractals Modified (shift=0)

Количество возрастающих/убывающих баров слева и справа от экстремума задается при помощи параметров leftbars и rightbars. Последний параметр shift можно выбрать равным 0 для хорошей визуализации уровней максимумов/минимумов.

Однако при использовании параметра shift рекомендуется устанавливать его значение как максимальное число из leftbars и rightbars.

На рис. 2 приведен индикатор с параметрами:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=10.

Fractals Modified Indicator MQL5

Рис. 2. Индикатор Fractals Modified (shift=10)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2135

Dyn_Pivot Dyn_Pivot

Индикатор точек разворота (Pivot points).

MultiBlauTSStochasticx7Signal MultiBlauTSStochasticx7Signal

Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauTSStochastic с разных таймфреймов.

BW-wiseMan-1 BW-wiseMan-1

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор на основе индикатора Alligator Билла Уильямса.

Dinapoli_ZZ Dinapoli_ZZ

Индикатор ZigZag с использованием алгоритма Джо ДиНаполи.