本指标在经典分形指标(Fractals Indicator)基础上做了小小的修改.



您可以通过选择左/右柱数来获得新的顶部或底部以及转换参数.

在以下图表中您可以看到指标参数值:

leftbars=10;

rightbars=10;

shift=0.

leftbars/rightbars 参数指出为获取顶部或底部设置的左右柱数. 另外, 最后一个参数可以设置为0以看到更清楚的顶部/底部水平.



然而, 为了使用此指标, 最好在leftbars和rightbars之间选择最大值. 此时会创建顶部/底部.



以下图表中您可以看到与之相同的参数: