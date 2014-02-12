请观看如何免费下载自动交易
修改版分形(Fractals Modified) - MetaTrader 5脚本
- Manuel Sanchon
- 2262
-
本指标在经典分形指标(Fractals Indicator)基础上做了小小的修改.
您可以通过选择左/右柱数来获得新的顶部或底部以及转换参数.
在以下图表中您可以看到指标参数值:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=0.
leftbars/rightbars 参数指出为获取顶部或底部设置的左右柱数. 另外, 最后一个参数可以设置为0以看到更清楚的顶部/底部水平.
然而, 为了使用此指标, 最好在leftbars和rightbars之间选择最大值. 此时会创建顶部/底部.
以下图表中您可以看到与之相同的参数:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=10.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/2135
