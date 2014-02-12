代码库部分
修改版分形(Fractals Modified) - MetaTrader 5脚本

本指标在经典分形指标(Fractals Indicator)基础上做了小小的修改.

您可以通过选择左/右柱数来获得新的顶部或底部以及转换参数.

在以下图表中您可以看到指标参数值:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=0.

MQL5修改版分形指标

leftbars/rightbars 参数指出为获取顶部或底部设置的左右柱数. 另外, 最后一个参数可以设置为0以看到更清楚的顶部/底部水平.

然而, 为了使用此指标, 最好在leftbars和rightbars之间选择最大值. 此时会创建顶部/底部.

以下图表中您可以看到与之相同的参数:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=10.

MQL5修改版分形指标

