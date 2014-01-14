Este indicador es una variante del clásico Indicador Asombroso.

Calcula la tasa de variación suavizada de dos medias exponenciales. En concreto, el indicador tiene 5 entradas: shortmean, mediummean y longmean, que se corresponden con tres medias exponenciales (por defecto 18, 40 y 200, respectivamente). Las dos últimas entradas indican la media exponencial de la tasa de variación entre shortmean-mediummean y mediummean-longmean.

En la imagen siguiente se muestra este indicador en un gráfico horario de USDJPY con entradas de 5, 34 y 200 para las medias exponenciales, y 12 y 18 para las medias de las tasas de variación. Este indicador puede compararse con el indicador impresionante clásico, cuyas medias exponenciales valen 5 y 34.





Indicador Asombroso Modificado